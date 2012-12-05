СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения 9-летнего школьника

Фото: petrovka38.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту исчезновения на северо-востоке Москвы 9-летнего Игната Оглезнева.

По данным следствия, 3 декабря 2012 года примерно в 15 часов 30 минут вместе с бабушкой он пришел в музыкальную школу, расположенную по улице Северный бульвар, откуда ушел в неизвестном направлении.

"В ходе расследования уголовного дела получена информация о том, что последний раз ребенок посещал ТЦ "Золотой Вавилон" на улице Декабристов, откуда он вышел один в 19 часов 50 минут. 4 декабря мальчика видели в вестибюле станции метро "Чкаловская", где он изначально был один, а впоследствии в сопровождении неизвестной пожилой женщины", - говорится в сообщении Следственного комитета.

В Москве создан оперативный штаб по поискам ребенка. К работе также привлечены оперативные сотрудники столичного МВД, криминалисты и волонтеры.

По одной из версий, виновной в исчезновении ребенка может быть консьержка, которая не впустила его в дом по улице Декабристов. В результате ребенок некоторое время скитался по улицам. Сейчас эту информацию проверяет Следственный комитет.

Как рассказала мать Игната, из школы ее сына должна была забрать бабушка, но домой мальчик так и не попал. С заявлением о пропаже сына женщина обратилась 3 декабря. К поискам подключились добровольцы.

Приметы пропавшего школьника: рост примерно 130 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Мальчик был одет в темно-синюю болоньевую куртку, такого же цвета болоньевые штаны и тканевые сапоги. Всех, кому известна какая-либо информация о ребенке, просят обращаться в полицию по телефонам: 02; 8-910-427-92-10; 8(499)204-00-72.