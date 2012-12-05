В пропаже девятилетнего мальчика в Москве обвиняют консьержку

В столице ищут 9-летнего мальчика

В столице вторые сутки подряд ищут пропавшего в районе Отрадное девятилетнего Игната Оглезнева. По некоторым данным, ребенок был вынужден скитаться по улицам из-за того, что консьержка не впустила его в дом на улице Декабристов. Сейчас эту информацию проверяет Следственный комитет.

Ребенка видели в районе станции метро "Чкаловская" с неизвестной женщиной. Полиция составила ее фоторобот.

Как рассказала мать Игната, из школы ее сына должна была забрать бабушка, но домой мальчик так и не попал. С заявлением о пропаже сына женщина обратилась 3 декабря. К поискам подключились добровольцы.

Приметы пропавшего школьника: рост примерно 130 сантиметров, волосы светлые, глаза серые. Мальчик был одет в темно-синюю болоньевую куртку, такого же цвета болоньевые штаны и тканевые сапоги. Всех, кому известна какая-либо информация о ребенке, просят обращаться в полицию по телефонам: 02; 8-910-427-92-10; 8(499)204-00-72.