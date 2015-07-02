На юге столицы автомобилист напал на водителя троллейбуса

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На водителя троллейбуса на юге столицы напал неизвестный, сообщает пресс-служба "Мосгортранса".

Инцидент произошел около 10.00 в районе дома № 10 по Чонгарскому бульвару. Там Honda Accord с номером "О 535 ХВ 77" подрезала троллейбус, после чего мужчина, находившийся за рулем легковушки, напал на водителя общественного транспорта.

В результате произошедшего сотрудник "Мосгортранса" получил травмы различной степени тяжести, на место была вызвана бригада скорой помощи.

Водитель легковушки с места происшествия скрылся. "Мосгортранс" просит очевидцев случившегося позвонить по телефону: 8 (495) 951-59-03.