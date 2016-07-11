Фестиваль "Московское варенье" украсят 8 тысяч кустов роз

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В рамках фестиваля "Московское варенье" в центре города высадят восемь тысяч розовых кустов. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью "Вечерней Москве".

"На Манежной площади и площади Революции устроим большой розовый сад. Свыше восьми тысяч кустов растений заменят высаженные весной березы. Деревья увезем и высадим их в грунт", – сказал он. По словам Немерюка, розы специально отобранных сортов привезут из различных питомников.

Фестиваль "Московское варенье" украсят 8 тысяч розовых кустов

Он добавил, что площадки "Московского варенья" будут работать с 15 июля до 7 августа. Гости фестиваля смогут попробовать всевозможные варения, джемы и продукты пчеловодства от производителей из различных регионов России и других стран. Всего на фестиваль приедут производители из 15 стран и 35 российских регионов.

Главным новшеством этого фестиваля станет варенье из различных цветов и трав: сирени, лаванды, черемухи, розовых лепестков. По словам Немерюка, многие предприниматели заранее готовились к мероприятию и уже запасли варенья из весенних цветов.

В прошлом году фестиваль посетили 6,4 миллиона человек. Для гостей работали 172 торговых шале и 30 городских рынков, 3,2 тысячи магазинов, 1,6 тысячи кафе и ресторанов, городские парки культуры и отдыха.