27 ноября 2013, 17:37

Культура

Реставраторы пытаются спасти уникальную роспись дома Стройбюро

Уникальную роспись дома Стройбюро пытаются спасти реставраторы. Настенная композиция художника Василия Маслова появилась в доме еще в начале XX века. Долгое время она считалась утраченной, а недавно ее нашли под несколькими слоями обоев.

Как сообщает телеканал "Москва 24", в настоящее время рабочие готовятся снять фреску вместе со штукатуркой. Само здание находится в аварийном состоянии. За несколько месяцев дом горел восемь раз.

Специалисты не исключают, что его могли поджечь. В последнем пожаре 8 ноября сгорели оба крыла дома Стройбюро - от первого до четвертого этажа. В итоге дом было решено снести.

