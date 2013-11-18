В "Экспериментаниуме" рассказали, как делали "обои" в старину

Лекция "Как развлекались без телевизора?" прошла в "Экспериментаниуме"

В музее занимательных наук "Экспериментаниум" прошла лекция "Что в старину использовали вместо обоев и как развлекались без телевизора?". На ней преподаватель кафедры реставрации РГГУ Александр Пахунов рассказал, как мастера расписывали предметы быта и интерьеры своих домов. Также слушатели узнали, какие краски использовали наши предки и как их наносили на различные поверхности. Трансляцию лекции провело сетевое издание М24.ru.

Музей занимательных наук Экспериментаниум, открывшийся весной 2011 года, создан для увлекательного изучения законов науки и явлений окружающего мира. В Экспериментаниуме каждый может принять непосредственное участие в опытах и экспериментах. Более 200 интерактивных экспонатов музея увлекательно рассказывают о механике, электричестве, магнетизме, акустике, демонстрируют оптические иллюзии, головоломки и многое другое. Посетителям предлагают увлекательное путешествие в мир науки и ее истории, познавательные экскурсии и регулярные занятия, лекции и мастер-классы, интерактивные научные игры, научно-развлекательные шоу.

Подробнее о деятельности музея можно узнать на его официальном сайте

Российский государственный гуманитарный институт (РГГУ) создан в марте 1991 года на базе Московского историко-архивного института.

РГГУ ведет обучение студентов по профессиональным образовательным программам 22 специальностей и 12 направлений подготовки, в том числе историко-архивоведению, международным отношениям, востоковедению, религиоведению, истории, социальной антропологии, связям с общественностью, политологии, документоведению, искусствоведению, музеологии, менеджменту, мировой экономике, философии, филологии, психологии, интеллектуальным системам, журналистике.

В РГГУ обучаются более 10 тыс. студентов в головном подразделении и около 20 тыс. — в филиалах. Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает около 500 штатных преподавателей и около 200 совместителей, специалистов из учреждений РАН, вузов Москвы и других научных учреждений. В РГГУ работают 27 академиков, 7 членов-корреспондентов РАН, 115 профессоров и докторов, 310 кандидатов наук.

Кафедра реставрации РГГУ входит в состав факультета истории искусства. Это отделение - единственное высшее учебное заведение страны, где подготовка специалистов широкого реставрационного профиля сочетается с фундаментальным гуманитарным образованием. Концепция образовательной программы строится на соединении образования, обеспечивающего университетский уровень знаний в области истории и культуры, с системой специальных курсов, направленных на освоение теоретических и практических знаний по консервации, реставрации и сохранению памятников материальной культуры и музейных ценностей.

Первые два года обучения студентам преподают дисциплины историко-культурного цикла: археологию, историю отечественной и мировой культуры, историю искусства, историю мировых религий, историю материальной культуры и др. На втором и третьем курсах студенты осваивают дисциплины "Химия в реставрации", "Биология в реставрации", "Реставрационные материалы" и "Фотофиксация музейных коллекций".

Обучение профессиональному мастерству осуществляют ведущие специалисты страны на базе лабораторий, институтов и музеев:

Государственного научно-исследовательского института реставрации;

Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И.Э. Грабаря;

Государственного исторического музея;

Российского государственного института культурного и природного наследия;

Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Реставрационная практика и стажировки проводятся на базе этих организаций, а также в музее-заповеднике "Лосиный остров" и в Керченском историко-культурном заповеднике (Украина). В процессе обучения и в результате освоения специальности студент получает знания в области истории и теории искусства, овладевает специфическими сведениями в сфере декоративно-прикладного искусства, в том числе технологии изготовления и декорирования изделий, а также приобретает знания и навыки в деле практической реставрации музейных ценностей.

Более подробную информацию можно получить на сайте вуза.

Некоторые названия и термины, упомянутые в лекции

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) — единственный в России музей, объединивший в своем собрании произведения декоративно-прикладного искусства России — от народного искусства до произведений выдающихся художников прошлого и авторских работ последних десятилетий. Собрание сформировалось к 1999 году, когда произошло объединение двух коллекций: Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства, основанного в 1981 году, и Музея народного искусства им. С. Т. Морозова, в котором хранились коллекции созданного в 1885 году Кустарного музея и материалы, собранные Научно-исследовательским институтом художественной промышленности (НИИХП). Музей обогатили и частные коллекции. Более подробную информацию можно получить на сайте музея.

Береста - верхний слой (наружная часть) коры березы. Внешняя сторона бересты обычно белого цвета с сероватым оттенком, реже — розовато-коричневого. Внутренние слои, обращенные к лубу, бывают различных оттенков — от желтого до коричневого. На Руси издревле использовали бересту в строительстве (как стойкий к сырости прокладочный материал), для изготовления домашней утвари (плетеные берестяные лукошки, короба), художественных поделок, как материал для письма (берестяные грамоты).

Олифа - пленкообразующее вещество (прозрачная жидкость от желтого до вишневого цвета) на основе растительных масел, подвергнутое термической обработке либо на основе алкидных смол. Олифы хорошо смачивают дерево и металл. Применяются в качестве защитных покрытий, пропиток, основы для натуральных красок, масляных красок и пр.

Травщик – мастер, делающий травчатые узоры, то есть имеющие вид травинок, листочков, цветков. Травщик расписывал предметы быта и интерьера.