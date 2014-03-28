Coub недели: танцы Хью Лори и пес в гамаке

Собака в гамаке, рок-балет, кошачья гимнастика и и другие бесконечные coub-ролики этой недели - в подборке телеканала "Москва 24" и сетевого издания M24.ru.

Котики и спорт

Если утренняя зарядка дается вам с трудом, просто посмотрите на котиков. Но не на любых, а на тех, что невозмутимо проделывают… гимнастические упражнения.

"Утро": Coub дня - котики делают утреннюю гинастику

Эти спортивные котики вполне могут составить конкуренцию Синди Кройфорд и любым фитнес-тренерам. По крайней мере, последовать их примеру ленивым лежебокам наверняка захочется. Ведь если даже кот может…

Хью Лори и танцы

Хью Лори, известный большинству как доктор Хаус, в Великобритании снимался во множестве ситкомов. Один из образов актера решили зациклить пользователи Coub.com.

"Утро": Coub дня - Хью Лори поднимает ритм под Fatboy slim

Хью Лори здесь энергично размахивает ногами, сохраняя при этом совершенно невозмутимое лицо. Саундтрек – Push The Tempo группы Fatboy Slim. К просмотру настоятельно рекомендуется.

Пес и меланхоличное настроение

"Утро": Coub дня - пес качается в гамаке

Если и впадать в меланхолию, то только так – вальяжно раскачиваясь в уютном гамаке. Историю о собачке, которая внезапно ощутила безразличие ко всему сущему, авторы снабдили прекрасной музыкой, которую точно оценят любители рока: в гамаке пес отдыхает под "Ленинград".

Клоуны и дым

"Утро": Пользователи портала coub выложили ролик про клоунов в театре

Этот coub – специально для тех, кто патологически не переваривает клоунов. Здесь люди с раскрашенными лицами пританцовывают, играют на гармошках и почти теряются на фоне густого дыма, окутавшего театральные подмостки. В общем, ровно ничего страшного и удручающего. Просто бесконечные клоуны в тумане.

"Лебединое озеро" и песня White Town

Пользователи Coub.com решили придать классике современный оттенок и "озвучили" танец из "Лебединого озера" песней британцев White Town. Получился ритмичный и очень быстрый балет. В современном театре с такого бы точно пример взяли.

"Утро": Coub дня - "Лебединое озеро" в новом звучании

Лучшим роликом, на наш непредвзятый взгляд, стал на этой неделе coub про Хью Лори. И это не только потому, что он доктора Хауса играл.