В новое издание альбома Элтона Джона войдут каверы Fall Out Boy

Элтон Джон. Фото: eltonjohn.com

Элтон Джон намерен перевыпустить свой легендарный альбом Goodbye Yellow Brick Road. Делюкс-издание пластинки 1973 года выйдет в свет 25 марта и будет доступно на CD и виниле. Ограниченное количество копий будет представлено также на специальном желтом виниле.

В новое издание альбома войдут девять каверов на песни легендарного британского музыканта. В том числе, поклонники услышат композиции, перепетые Ed Sheeran и Fall Out Boy, сообщает Rolling Stone.

Остальные музыканты, отмеченные Элтоном Джоном – Zac Brown Band, Miguel feat. Wale, Hunter Hayes, The Band Perry, John Grant, Emeli Sande и Imelda May. Все кавер-версии, включенные перевыпущенный Goodbye Yellow Brick Road, были сделаны на песни Джона с этой же пластинки.