В эфире Moscow FM прозвучит акустический концерт группы Black Rocks

Фото: blackrocks.ru[/URL]

30 апреля в 14.00 в студию Moscow FM придут участники группы Black Rocks, чтобы сыграть акустический концерт. Ребята стали участниками первой вечеринки Moscow FM, которая прошла в Jagger баре. Их песни находятся в горячей ротации радиостанции.

Группа Black Rocks была создана в начале 2009 года двумя молодыми московскими музыкантами, братьями Никитой и Александром Поздняковыми, участниками телепроекта "Голос".

Ребята начали свою карьеру как кавер-коллектив, исполняющий только лучшие хиты зарубежной рок и поп музыки - Queen, AC/DC, Aerosmith, Bon Jovi, Nickelback, Metallica, Led Zeppelin, Whitesnake, Michael Jackson и т.д. А весной 2011 года группа стала победителем "Открытого Чемпионата Москвы среди кавер-исполнителей".

В октябре 2012 года вышел дебютный англоязычный альбом группы Black Rocks - I'd Rather Be Alone.