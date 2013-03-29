Гитарист Gary Clark Jr. представил в России альбом Blaсk And Blu

Gary Clark Jr. Фото: garyclarkjr.com

Компания "Никитин" представляет первый мейджорский альбом американского гитариста и актера Gary Clark Jr. (Гэри Кларка-младшего) Black and Blu. В альбом вошли такие знаменитые композиции музыканта, как Bright Lights и When My Train Pulls In.

Black and Blu стартовал на шестой строчке Billboard 200 album chart и на первой - в Blues album chart в конце 2012 года. По итогам года он занял 27-е место в списке 50-ти лучших альбомов 2012 года журнала Rolling Stone. А сам гитарист в свои 29 лет стал настоящей иконой и надеждой блюза новой волны.

Стиль Кларка-младшего можно сравнить разве что с игрой самого Джимми Хендрикса и Стиви Рэя Воэна, а его музыка – это смесь рока, соула и блюза. Как заявляет сам артист, "блюз, соул и кантри повлияли на меня также сильно, как и хип-хоп".

Музыкант начал играть на гитаре в 12 лет, и в подростковом возрасте часто выступал в своей компании. Позже он встретил Клиффорда Антоне (Clifford Antone) - владельца блюз-клуба Antone’s в Остине. Именно этот клуб стал для Гэри отправной точкой его музыкальной славы. Вскоре Кларк-младший уже играл вместе с блюзовой легендой Джимми Воэном.

При этом артист не ограничивается одной музыкой. В 2007 году Кларк-младший сыграл в картине "Бар ‘Медонос", а также снимался в телесериале "Огни ночной пятницы".

Стоит отметить, что многие композиции Гэри Кларка-младшего можно услышать на волнах Moscow FM.