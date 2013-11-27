Музыкальный фестиваль KUBANA вернется на "родную" площадку

Фото: пресс-служба фестиваля

Крупнейший музыкальный фестиваль России – KUBANA – летом 2014 года уже в шестой раз соберет поклонников качественного саунда на побережье Черного моря. В этот раз организаторы решили вернуться "к истокам": KUBANA пройдет в поселке Веселовка, своей самой первой и "родной" площадке.

На Полуострове Свободы гостей из Москвы и других городов ждать будут с 14 по 19 августа 2014 года, сообщает пресс-служба KUBANA. Фестиваль, который за шесть лет своего существования успел приобрести репутацию полноценного европейского концертного события, в конце будущего лета вновь порадует любителей качественной музыки шумом, весельем и драйвом.

Организаторы обещают, что за неделю на опен-эйре успеют выступить как новые для фестиваля артисты, так и его постоянные гости. Объявлять российских и зарубежных музыкантов-участников фестиваль начнет в ближайшее время.

Напомним, что впервые KUBANA состоялась в 2009 году. За время ее существования на фестивальные сцены выходили System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, KORN, "Тараканы!", Noize MC, "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители со всего мира.

В октябре этого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").

Билеты на следующий музыкальный опен-эйр поступят в продажу 1 декабря.