Metallica осенью выпустит новый студийный альбом

Релиз диска Hardwired... To Self-Destruct ожидается 18 ноября

Фото: facebook.com/Metallica

19 августа в эфире американской радиостанции 93X в Миннеаполисе впервые прозвучал первый трэк Hardwired с нового альбома Metallica Hardwired…To Self-Destruct, релиз которого, как сообщает официальный сайт группы, состоится этой осенью.

"Мы знаем, что это заняло много времени, но сегодня мы с гордостью знакомим вас с песней Hardwired из будущего альбома Hardwired... To Self-Destruct. Это следующая фаза нашего путешествия как группы Metallica, и мы очень рады разделить его с вами", - говорится в блоге коллектива.

Одиннадцатый студийный альбом Metallica спродюсирован Грэгом Фидельманом, а также Джеймсом Хэтфилдом и Ларсом Ульрихом. Hardwired…To Self-Destruct уже доступен для предварительного заказа в различных конфигурациях, в том числе на двойном CD, на виниле и на сервисах для скачивания музыки. Будет выпущена также версия deluxe.

[html] [/html]

Видео: youTube / пользователь: MetallicaTV