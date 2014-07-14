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Музыка

14 июля 2014, 17:39

Первый сборник каверов "Ляписа Трубецкого" выйдет 15 июля

рок Ляпис Трубецкой панк сборники каверы музыка

"Ляпис Трубецкой". Фото: lyapis.com

Первый из трех сборников серии "Lyapis Crew: ТРУбьют" выйдет 15 июля. В пластинку вошли кавер-версии песен "Ляписа Трубецкого", исполненные группами "Игрушки", Noize MC, 7000$ и разными другими музыкальными коллективами.

"Игрушки" создали собственную версию песни "Ау", Noize MC подготовил "12 обезьян", Сергей Бабкин перепел "Грай", Баста – "Евпаторию", а 7000$ - "Был в Керчи". Всего в первый сборник вошло 19 композиций различных исполнителей. А в цифровой версии слушателей ждет еще 9 бонус-треков.

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"Lyapis Crew: ТРУбьют, Vol 1" начиная с 15 июля удастся скачать в iTunes. 28 июля пластинка выйдет на CD на лейбле Soyuz Music. Первыми, уже 14 июля, релиз в цифровой версии получат слушатели, финансово поддержавшие проект переосмысления творчества "Ляписа" на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Напомним, краудфандинговый проект был запущен год назад. В его рамках "Ляпис" предложил музыкальным группам сделать кавер-версии его хитов (в том числе очень старых). Единственное условие – собственные версии треков нужно было создавать в стилистике современных "Ляписов" (панк, ска-панк, брасс-рок).

Изначально планировалось, что сборник будет всего один, но музыканты получили такое количество каверов от музыкантов со всего света, что решено было выпустить целых три пластинки. Треки, которые вошли в сборники, отбирались лично участниками группы "Ляпис Трубецкой".

В настоящее время многие из каверов можно услышать на интернет-радиостанции Lyapis Crew.

Вторая и третья пластинки выйдут, соответственно, в конце августа и начале сентября. Цифровые версии также будут содержать бонус-треки. В октябре-ноябре проект презентуют в столице рок-вечеринками.

Напомним, что весной этого года назад лидер "Ляписа Трубецкого" Сергей Михалок объявил о роспуске группы. В конце июня были оглашены даты прощального мини-тура бэнда под названием "Клоуна нет". В Москву белорусы приедут 22 августа.

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