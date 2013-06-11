Рок-группа Black Sabbath выпустила новый альбом впервые за 18 лет

Обложка альбома Black Sabbath "13". Фото: blacksabbath.com

Рок-группа Black Sabbath выпустила первый за 18 лет студийный альбом "13". В записи принял участие легендарный Оззи Осборн, в последний раз работавший над пластинкой Never Say Die! 1978 года. Кроме Осборна над альбомом трудился гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер, клавишник Адам Уэйкман и барабанщик Брэд Уилк (Rage Against The Machine).

Работа над альбомом началась в 2001 году, но вскоре была приостановлена из-за сольных проектов музыкантов. Группа объявила о воссоединении и возобновлении работы над альбомом с продюсером Риком Рубиным 11 ноября 2011 года. Запись проходила с августа 2012 по январь 2013 года в Лос-Анджелесе.

Всего выйдет четыре формата альбома: CD-диск; Deluxe 2CD Set (два диска, на одном из которых эксклюзивный аудио контент); виниловый диск; Super Deluxe Box Set (ограниченный тираж) - кроме двух дисков будет включать виниловый диск, DVD с материалами объединения группы, пять закадровых сцен работы над альбомом, купон на скачивание трека интервью с музыкантами, 13 фотографий группы и рукописный альбом текстов песен.

Также альбом доступен для скачивания на iTunes.