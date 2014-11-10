Обложка альбома The Endless River
Легендарная британская рок-группа Pink Floyd выпустила прощальный альбом The Endless River. Об этом сообщается на официальном сайте музыкантов. Стоит отметить, что 15-я по счету пластинка стала первой за 20 лет крупной работой коллектива.
"The Endless River составлен из музыки, записанной еще в 1993 году для пластинки The Division Bell. В 2013 году Дэвид Гилмор и Ник Мэйсон переслушали работы и решили выпустить пластинку, состоящую из не вошедших в альбом композиций. На перезапись и обработку материала у музыкантов ушел целый год. Пластинка стала последней работой Pink Floyd", - говорится в сообщении музыкантов.
Альбом The Endless River посвящен памяти клавишника Рики Райта, умершего в 2008 году. Он успел поучаствовать в записи 12 песен.
Обложка была разработана 18-летним художником из Египта Ахмедом Эмадом Элдином. В Лондоне обложка представлена в виде восьмиметрового куба, установленного в Саут-Банке.
Послушать и приобрести альбом можно здесь.
Последний альбом Pink Floyd "The Division Bell" вышел в 1994 году. Затем группа распалась. Последнее выступление классического состава состоялось в июле 2005 года.