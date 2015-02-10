Виртуальный ансамбль "Гагарин" выходит в "Русский космос"

Фото: Предоставлено музыкантами

Группа "[виа] Гагарин" опубликовала видео на песню "Александр Сергеич, вставай!", посвященную годовщине смерти Пушкина. Сама песня стала первым синглом с готовящегося к выходу альбома "Русский космос". Релиз пластинки намечен на 12 апреля.

Эпиграф к видео - цитата из комедии "Горе от ума" Грибоедова: "Уж коли зло пресечь, Забрать все книги бы, да сжечь". По мнению музыкантов, "ставшая символом мракобесия и нападок на прогресс фраза сегодня снова актуальна". В клипе обыгрывается образ сгорающих книг, хотя "видеорядом к песне вполне мог бы стать и любой из выпусков новостей последнего времени".

Как сообщил M24.ru худрук "[виа] Гагарин" Максим, "всего на альбоме будет не более 10 песен, сейчас идет процесс мастеринга и отбора песен. Что касается нового материала, то его точно хватит на еще один альбом".

Следующий клип должен выйти 27 марта, в день смерти Юрия Гагарина.

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