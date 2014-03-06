Лидер группы "Звери" Роман Билык: "Вижу себя пожилым рокером"

"За обедом": Рома Билык - о том, куда пропала группа "Звери"

Музыкант и лидер группы "Звери" Роман Билык год назад ушел в творческое подполье, но вернулся, чтобы порадовать поклонников новой пластинкой "Звери – Лучшее".

В интервью телеканалу "Москва 24" Рома "Зверь" рассказал о том, зачем осваивает киномастерство во ВГИКе и почему пишет грустные песни.

- Роман, несколько месяцев тому назад вы ушли в свободное плавание. Что стало причиной?

- Мы прекратили гастрольную деятельность с мая 2013 года, чтобы я мог заняться учебой. До этого долго уходили в подполье, я все пытался нащупать дно, углубиться, докопаться до какой-то истины. До дна не добрался, стало скучно и я решил вынырнуть.

- Пластинка "Звери – Лучшее" - это своеобразный итог?

- Да. Мы решили записать альбом не декоративным методом, как это было раньше, а порадовать слушателей звуком, который обычно можно услышать на концерте. Получилась очень живая пластинка.

- Насколько чутко ваша аудитория реагирует на изменения звучания альбомов группы?

- Мне не очень важно, заметят ли. Если заметят, порадуюсь. Прежде всего, мы хотели показать людям, которые не были на наших концертах, что именно мы можем.

- В одном из интервью вы сказали, что ваш лирический герой куда-то исчез. Это так?

- Возможно, причина в том, что теперь я не только авто, но и продюсер. Совмещать два эти направления тяжело.

- Вы сказали, что, уйдя в подполье, решили искать другую истину. В каком направлении двигались?

- Пошел в сторону андеграунда. Начал общаться с людьми, которые оказали влияние на развитие культуры в нашей стране.

- А почему решили поступить во ВГИК?

- Я и прежде сталкивался с малой формой кинематографа. Видеоклипы – это ведь короткометражки. Так получилось, что в кино ушел Александр Войтинский, с которым мы делали клипы, начиная со сценария и заканчивая режиссурой. Пришло время и мне овладеть этим направлением искусства. Не знаю, для каких целей, но, думаю, эти знания мне пригодятся.

- С чего началась ваша музыкальная деятельность, когда из родного Таганрога вы переехали в Москву?

- В Москве я начал писать стихи. В Таганроге просто под гитару пел песни на стихи друга Вити Бондарева. Пару раз пробовал написать собственные песни, но они были подростковыми.

- А что способствовало новому витку творчества в столице?

- После приезда в Москву встретился с товарищем Валерой, который закончил ВГИК, познакомился с Сашей Войтинским. Мы организовали группу, в которой я исполнял функцию певца, Валера писал тексты, а Саша – музыку. Поработали около полугода, но ничего не получилось. Было как-то неестественно.

Тогда Саша предложил писать песни мне. Я написал несколько – одна из них "Для тебя", на которую был снят наш первый клип. И все встало на свои места.

- Можно ли сказать, что переезд из Таганрога в Москву стал переломным в вашем творчестве?

- Да, если бы я остался в Таганроге и пытался бы найти себя в музыке, наверное, не нашел бы.

- Сейчас вы переживаете переломный момент в жизни?

- Нет.

- А песни пишутся?

- Пишутся. По-другому, но я этому рад.

- Как это, по-другому?

- Иногда пишутся грустные песни.

- Интересно, что будет с группой "Звери", когда увеличится разрыв между тем, что ждут от вас слушатели, и тем, кто вы есть сейчас?

- Наверное, это приведет к смене профессии.

- Пожилым рокером себя видите?

- Да. Вижу себя агрессивным. Может быть, в будущем буду революционером.