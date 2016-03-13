Американская группа Eagles прекратила существование

Один из основателей американской рок-группы Eagles Дон Хенли объявил, что коллектив прекращает существование, сообщает "Интерфакс".

В интервью "Би-би-си" Дон Хенли заявил, что выступление с известным музыкантом Джексоном Брауном на церемонии "Грэмми" в этом году было для группы последним в ее истории.

"Думаю, вы больше не увидите нас выступающими вместе. Полагаю, это конец. Это было достойное прощание", – цитирует агентство слова музыканта из интервью "Би-би-си".

Отмечается, что такое решение участники Eagles приняли после смерти одного из основателей коллектива Гленна Фрая.

Дон Хенли добавил, что группа планировала отметить в этом году 40-летие альбома Hotel California и представить песни с пластинки в ходе своего мирового тура.

Американский гитарист и сооснователь рок-группы Eagles Гленн Фрай скончался в январе 2016 года на 68-м году жизни. Гленн Фрай скончался от осложнений, вызванных ревматоидным артритом, острым язвенным колитом и воспалением легких.

Фрай и Хенли основали Eagles в 1971 году, на их счету включая самые известные песни коллектива – One of These Nights, Best of My Love, Life in the Fast Lane, Take it Easy, Tequila Sunrise и Hotel California. Фрай в составе Eagles в 1998 году был принят в Зал славы рок-н- ролла.