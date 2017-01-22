Форма поиска по сайту

Певица Пелагея стала мамой

Певица Пелагея стала мамой – у нее родилась дочка. Об этом рассказал супруг исполнительницы, Иван Телегин, на матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и московского ЦСКА, передает ТАСС.

Счастливому отцу прямо на льду вручили фигурку неваляшки. Дочку назвали Таисией.

Пара поженилась в 2016 году. Пелагея сразу после свадьбы перестала участвовать в шоу "Голос" в качестве тренера-наставницы. Кроме того, певица тщательно скрывала от посторонних свое интересное положение.

