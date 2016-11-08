Роддом при инфекционной больнице № 2 откроют к концу года

Завершается строительство родильного дома при инфекционной клинической больнице №2, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

По словам главы ведомства Олега Антосенко, здание, расположенное на востоке столицы, планируется сдать в эксплуатацию к концу года.

В рамках первой очереди возведен новый корпус роддома, рассчитанного на 130 коек. Там разместятся отделения приема и выписки больных, в том числе помещения приема для ВИЧ-инфицированных, изолятор, кабинет ультразвуковых исследований, родово-операционный блок, а также послеродовое отделение для инфицированных рожениц и отделение для новорожденных.

В рамках второй очереди предусмотрена реконструкция существующего корпуса роддома.

В этом году за счет городского бюджета в столице планируют построить 13 объектов здравоохранения. Среди них поликлиника в Некрасовке, патологоанатомический корпус НИИ имени Склифосовского и другие объекты.

На базе Морозовской больницы в настоящее время строят современный лечебный корпус, которому нет аналогов в России и Европе. Там организуют отделения трансплантации костного мозга и общей онкологии.

А на территории Городской клинической больницы имени Л.А. Ворохобова строят крупнейший в Европе перинатальный центр, где будут оказывать помощь детям с врожденными пороками развития сердечно-сосудистой системы.

