Интервью с роботом: какими будут города через 15 лет

Фото: "Москва FM"

Гостями утреннего шоу "Встань москвичом" на "Москве FM" стали первый проректор Московского технологического института Евгений Плужник, управляюший партнер LOGA Group Александр Локтионов и робот по имени Алантим, которого произвела компания "Промобот".

Робот рассказывал анекдоты и отвечал на вопросы ведущих – Натальи Пешковой и Дмитрия Казнина. Он сказал, что живет на кафедре робототехники Московского технологического института и работает заместителем заведующего кафедры.

По словам его сопровождающих, эта модель робота может работать в регистратурах поликлиник, в качестве ассистента врача или преподавателя в вузах и школах. При этом она будет все время совершенствоваться.

Робот Алантим – в эфире шоу "Встань москвичом" на "Москве FM"

Гости в студии также рассказали, почему роботов делают похожими на людей, какой будет Москва через 15 лет и когда появятся роботы с искусственным интеллектом.

Плужник отметил, что через несколько лет роботы станут чем-то обыденным. "Роботы очень прочно войдут в нашу жизнь. Они будут чуть ли не в каждой квартире. Мы будет просыпаться, они будут рассказывать нам новости, погоду, пробки. В это время беспилотная машина будет прогреваться.

Роботы будут принимать активное участие в жизни города. Они будут в библиотеках, кинотеатрах, поликлиниках, магазинах. Летательные беспилотники будут мониторить экологию города, района, предоставлять информацию о велодорожках и т.д.", – сказал он.

Робот Алантим принял участие в утреннем шоу на "Москве FM"

По мнению футурологов, через 15–20 лет количество роботов на Земле превысит количество людей, и они будут обслуживать людей в городах. А в ближайшее десятилетие появятся роботы с искусственным интеллектом, которое смогут самообучаться.

Однако с распространением роботов у человечества может появиться очень серьезная проблема – людям будет негде работать. "Экономический эффект от робототизации Земли к 2025 году составит порядка 4,5 триллиона долларов – два ВВП России. И самая большая задача для человечества – найти баланс между робототизацией и занятостью людей", – заметил Плужник.