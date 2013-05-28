В Москве планируют реорганизовать морги при больницах

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены вывести ритуальные услуги из медицинских учреждений. В больницах предполагается проводить только вскрытие. По словам заммэра по социальным вопросам Леонида Печатникова, сейчас правительство Москвы выбирает для этого "пилотные" больницы.

По его словам, во всем мире церемонии прощания организуются не в больницах, а в специально созданных учреждениях. К тому же больница не должна тратить свои деньги на непрофильные услуги. В большинстве случаев их оказывают частные компании, которые арендуют помещения рядом с ритуальным залом, пишут "Известия".

Директор ГБУ "Городское агентство управления инвестициями" Светлана Ганеева предположила, что благодаря выводу ритуальных услуг из больниц в Москве может появиться около двадцати частных домов прощания, которые предложат гораздо более удобные условия и адекватные цены, чем сейчас.

Она рассказала, что такие площадки планируется размещать ближе к кладбищам, чтобы людям не приходилось сталкиваться с транспортными проблемами. В домах прощания будут мыть, одевать и гримировать усопших. Обсуждается и идея организовать по два дома прощания в каждом округе.

В свою очередь, глава Общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков отметил, что в настоящее время ритуальные виды услуг сильно криминализированы. Людям навязывают услуги, разглашается информация об умерших, завышаются цены. Порой похоронные агенты предлагают свои услуги еще до того, как человек умер. Аншаков считает, количество нарушений снизится, если этот бизнес будет менее монопольным, а город будет контролировать выполнение социальных функций.

