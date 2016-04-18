В Москве в пять раз расширили список кладбищ под родовые захоронения

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Количество кладбищ под будущие семейные захоронения в Москве выросло в пять раз – с 13 до 65, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. На этих территориях около 700 мест под будущие родовые захоронения выставят на электронные торги до 22 апреля 2016 года.
Семейные захоронения – это отдельные участки земли, предоставляемые на платной основе, для погребения двух и более умерших близких родственников. Участки семейных захоронений создаются как непосредственно при погребении, так и для будущих захоронений.
Геннадий Дегтев рассказал, что приобрести место под будущее семейное захоронение на московском кладбище стало проще. Теперь выставленные на аукцион участки находятся на бессрочной экспозиции. Ранее нереализованные лоты снимались с аукциона.
Руководитель департамента отметил, что начальная стоимость лотов пересмотрена в сторону снижения. Если в 2015 году минимальная цена за участок составляла 227 тысяч рублей, то в настоящее время минимальная стоимость участка при захоронении урной составляет 24 тысячи рублей, а при захоронении гробом – 55,2 тысячи рублей.
Всего с начала реализации мест под захоронения на торгах куплены 53 участка.
Эксперимент по реализации мест под будущие семейные захоронения начался в Москве в сентябре прошлого года. Суть нововведения заключается в том, чтобы москвичи могли заранее приобрести место на кладбище и были уверены, что после смерти будут погребены на месте семейно-родового захоронения.
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