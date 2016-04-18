В Москве в пять раз расширили список кладбищ под родовые захоронения

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Количество кладбищ под будущие семейные захоронения в Москве выросло в пять раз – с 13 до 65, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. На этих территориях около 700 мест под будущие родовые захоронения выставят на электронные торги до 22 апреля 2016 года.

Семейные захоронения – это отдельные участки земли, предоставляемые на платной основе, для погребения двух и более умерших близких родственников. Участки семейных захоронений создаются как непосредственно при погребении, так и для будущих захоронений.

Эксперты – о приобретении участков под семейно-родовые захоронения

Геннадий Дегтев рассказал, что приобрести место под будущее семейное захоронение на московском кладбище стало проще. Теперь выставленные на аукцион участки находятся на бессрочной экспозиции. Ранее нереализованные лоты снимались с аукциона.

Руководитель департамента отметил, что начальная стоимость лотов пересмотрена в сторону снижения. Если в 2015 году минимальная цена за участок составляла 227 тысяч рублей, то в настоящее время минимальная стоимость участка при захоронении урной составляет 24 тысячи рублей, а при захоронении гробом – 55,2 тысячи рублей.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/293]Как правильно получить место на кладбище[/URLEXTERNAL]



Всего с начала реализации мест под захоронения на торгах куплены 53 участка.

Эксперимент по реализации мест под будущие семейные захоронения начался в Москве в сентябре прошлого года. Суть нововведения заключается в том, чтобы москвичи могли заранее приобрести место на кладбище и были уверены, что после смерти будут погребены на месте семейно-родового захоронения.