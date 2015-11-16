Власти разработали инструкцию по онлайн-бронированию места под семейный склеп

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Власти Москвы разработали пошаговую инструкцию по онлайн-бронированию мест под семейный склеп, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инструкция поможет узнать, как зарезервировать место и приобрести его без торгов через службу одного окна департамента торговли и услуг. Электронная система исключает перепродажу участков на кладбищах.

Забронировать участок и приобрести право на семейное захоронение в срочном порядке можно, предъявив свидетельство о смерти родственника. Чтобы зарезервировать место на кладбище, надо зарегистрироваться в информационной системе ГБУ "Ритуал".

В системе нужно выбрать один из предложенных участков без торгов. Сейчас на сайте доступно 96 таких участков на различных кладбищах. Цены начинаются от 300 тысяч рублей.

После регистрации нужно отправить в систему электронную копию своего паспорта и свидетельства о смерти родственника. Если участок забронировать, он не будет виден другим пользователям. При этом на электронную почту покупателя придет полный пакет документов для оформления договора, а также платежка.

Как приобрести место под семейное захоронение

Внести плату и предоставить все оригиналы документов для заключения договора покупатель должен в течение пяти часов рабочего времени, иначе бронь снимут. После этого родственники умершего должны приехать на кладбище и договориться о похоронах.

По словам главы департамента торговли у услуг Алексея Немерюка, с 1 октября без торгов продали 14 участков. Их средняя цена – один миллион рублей. При этом отмечается, что хоронить на участках можно только родственников.

Напомним, электронный реестр кладбищ открылся 1 октября. На сайте можно посмотреть все доступные участки под семейные захоронения, а также фото. К настоящему времени отсняты панорамы Старо-Марковского, Николо-Архангельского и Кузьминского кладбищ. Со временем пользователям будут доступны фотографии каждого кладбища, где будут участки, предназначенные для размещения семейных (родовых) захоронений.

Отметим, что цена за квадратный метр на старых и исторических кладбищах будет выше, чем на новых или расширяющихся кладбищах. Например, самая дорогая ставка отмечена на Миусском кладбище – 292,4 тысячи за квадратный метр. На Головинском кладбище квадратный метр оценивается в 266,7 тысячи рублей, на Ваганьковском – в 195 тысяч рублей, на Введенском – в 192 тысячи рублей, на Новодевичьем – в 151 тысячу рублей. В числе наиболее доступных значатся Химкинское (72,2 тысячи рублей), Вешняковское (42,7 тысячи рублей) и Переделкинское (22,9 тысячи рублей) кладбища.