Для семейных могил в Подмосковье планируют ввести единые тарифы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Московской области введут единые тарифы для расчета стоимости мест для семейных захоронений. Об этом говорится в проекте постановления Министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья. Предлагается единая методика расчета платы за резервирование такого захоронения. Она будет складываться из величины площади участка, кадастровой стоимости квадратного метра на кладбище, а также зависеть от месторасположения участка. Ранее стоимость тарифа могли назначать районные власти, и цены кардинально отличались. В отдельных районах стоимость одного квадратного метра достигала 250 тысяч рублей.

Согласно постановлению, стоимость участка должна формироваться из величины его площади, кадастровой стоимости квадратного метра земельного участка под кладбищем (не менее тысячи рублей), а также зависеть от доступности для прохода к этому месту. Для оценки доступности будут применяться коэффициенты близости ко входу на кладбище, к асфальтированным дорогам и к церквям на территории. Таким образом, чем ближе и доступнее участок, тем он будет дороже.

В пресс-службе Министерства потребительского рынка и услуг Московской области пояснили m24.ru, что проект документа министерства пока готовится к утверждению. В конце июня Мособлдума приняла изменения "О погребении и похоронном деле в Московской области". "С принятием закона кардинально меняется порядок предоставления мест для создания семейных захоронений. Если раньше для того, чтобы подобрать место для семейного захоронения гражданин должен был обратиться в муниципалитет, то теперь информация о наличии таких мест для захоронений на территории всех кладбищ Подмосковья будет доступна на официальном сайте Министерства", – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что участки для такого вида захоронений должны быть в муниципальной собственности, не находиться в границах водных объектов и на землях лесного фонда, соответствовать санитарным и гигиеническим нормам и правилам. "Максимальная площадь созданного семейного захоронения также будет составлять 12 квадратных метров с учетом бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения", – заключили в пресс-службе.

Изменения в подмосковный закон о похоронном деле также вводят понятия "семейные (родовые) захоронения", "кладбища, закрытые для свободного захоронения", "срочное захоронение" и "отложенное (будущее) захоронение". Документ подразумевает, что на вновь создаваемом кладбище будут выделять места, и каждый житель Подмосковья сможет обратиться к муниципальной власти, чтобы зарезервировать место под семейное захоронение. Реестр участков для родового захоронения можно будет посмотреть в интернете на сайте Министерства потребительского рынка. Подобная практика с семейно-родовыми захоронениями в Москве начала действовать с октября 2015 года. Для этого был сформирован специальный реестр, устанавливающий минимальную ставку за квадратный метр площади в зависимости от местоположения участка. Получить право на захоронение можно через открытый электронный аукцион. Победитель может заключить с департаментом торговли и услуг договор на размещение семейного захоронения. Без проведения аукциона можно получить участок, если у человека есть свидетельство о смерти того, кого хотят похоронить. Всего выставить на торги планируется около 12 тысяч мест под родовые захоронения. Стартовая цена за участок площадью 3,6 квадратных метров варьируется от 226 тысяч рублей до 3,8 миллиона рублей. По стоимости до миллиона рублей можно приобрести право на размещение родового захоронения на Старо-Марковском, Долгопрудненском, Домодедовском, Зеленоградском Северном и Центральном, Кузьминском и других кладбищах.



Председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы Александр Шаров рассказал, что на данный момент размер платы за семейно-родовые участки в разных районах Подмосковья значительно отличается. "В одном районе совет депутатов принимает тариф в 250 тысяч рублей за квадратный метр, то есть, чтобы человека похоронить, нужно около полумиллиона. В другом районе в пятьдесят тысяч оценят эти земли. Так не должно быть", – подчеркнул депутат.

По его словам, сейчас планируется сделать единым порядок приобретения и размер оплаты. "Когда мы рассматривали этот вопрос, то привязывали стоимость к зонированию. Понятно, что будет ценовая политика и свои коэффициенты расчета, но методика расчета станет едина для всех муниципальных образований", – пояснил он.

Шаров добавил, что до утверждения документа нормы могут быть изменены и возможны исключения из правил.

Руководитель аппарата президента Союза похоронных организаций и крематориев Павел Уланов считает, что подмосковные власти взяли за образец столичный опыт продажи семейно-родовых захоронений. "В Подмосковье взяли московский опыт, хотя целесообразно было включать в стоимость именно расходы на благоустройство территории и на подготовку уже готового стандартного участка, – пояснил эксперт. – Исходя из практики, если выделяются семейно-родовые захоронения, то они уже распланированы, имеют стандартные размеры, внутри уже засеяна газонная травка, есть типовое намогильное сооружение, и уход на какое-то количество лет уже вложен в стоимость".

По его словам, участок для семейного захоронения имеет такие же потребительские свойства, как и другие услуги. "Чем ближе участок находится к входной зоне, тем более он привлекателен, естественно, может идти повышающий коэффициент. То же самое можно сказать про площадь участка", – отметил он. Уланов добавил, что в Федеральном законе никаких ограничений для организации семейно-родовых могил не предусмотрено.

Столичные кладбища тем временем делают удобными для посетителей. На новых участках должны появиться зоны психологического комфорта. В благоустроенных землях будут организованы мини-парки для эмоциональной разгрузки посетителей кладбищ. Кроме того, в этом году на открытых территориях Ваганьковского, Новодевичьего и Троекуровского кладбищ должны появиться зоны бесплатного Wi-Fi. На данный момент также можно посетить тематические экскурсии по историческим надгробиям Москвы.