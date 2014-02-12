За присвоение жилья осуждены два экс-чиновника Чеховского района

Фото: ИТАР-ТАСС

Двух экс-чиновников Чеховского района Московской области и трех риелторов приговорили к различным срокам условного лишения свободы и штрафам за мошенничество при распределении муниципального жилья, информирует пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что бывший замглавы подмосковного района Юрий Макаров, экс-начальник отдела жилищных вопросов районной администрации Леонид Бобровский и риелторы с сентября 2011 года по май 2012 года присвоили себе пять квартир общей стоимостью 19 миллионов рублей.

Следователям удалось предотвратить хищение имущества, на данную недвижимость был наложен арест.

"Приговором суда Бобровскому назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы условно, штрафом в размере 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года. Макарову - в виде исправительных работ и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Мошенничество" и "халатность".