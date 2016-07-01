Роднянский и Косаковский вошли в состав жюри премии "Оскар"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Кинопремия "Оскар" опубликовала на сайте новый состав жюри. В него вошли 683 кинематографиста, среди которых российский продюсер и режиссер Александр Роднянский и режиссер-документалист Виктор Косаковский. Также в жюри, которому предстоит выбрать лучший фильм 2016 года, вошли такие мэтры режиссуры, как Марен Аде, Нури Бильге Джейлан, Кен Лоуч и другие.

В результате скандала, связанного с заявлением о половой и расовой дискриминации в жюри, Академия провела реформу А2020, благодаря которой доля кандидатов-женщин в новый состав коллегии составила 46%, а 41% составили национальные меньшинства. О реформе жюри президент Академии Шерил Бун Айзек объявила в январе этого года. За пять лет руководство "Оскара" пообещало обновить гендерный, рассовый и восрастной состав коллегии, а также внести изменения в правила номинирования на премию и согласования решений жюри.

Александр Роднянский – российский режиссер и продюсер, работавший с такими картинами, как "Левиафан" и "Елена" Андрея Звягинцева, "Сталинград" Федора Бондарчука, а также сериалами "Бесы" и "Белая гвардия".

Виктор Косаковский – режиссер-документалист, автор фильмов "Россия из моего окна" и "Да здравствуют антиподы!", лауреат премий "Ника" и "Триумф".