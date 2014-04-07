Жизнь без интернета: блокнот вместо Twitter и телефон вместо Skype

Фото: ИТАР-ТАСС

Современному человеку тяжело без многих вещей: мобильного телефона, ноутбука, плеера. А хуже всего без интернета: отсутствие 3G может превратиться в настоящую трагедию, если вам нужен навигатор, чтобы попасть из пункта А в пункт Б, или доступ к приложениям соцсетей, чтобы скоротать время в очереди к врачу. Между тем, всемирной сети всего 25 лет (а Рунету и того меньше, каких-то 20). Как мы обходились раньше без Skype, "ВКонтакте" и Википедии? Где искали необходимую информацию и при помощи чего не теряли связь друг с другом? M24.ru попробовал в этом разобраться, для чего окунулся в прошлое.

Большая советская энциклопедия вместо Википедии

Большую советскую энциклопедию наверняка еще удастся найти на антресолях, балконах или дачах современных россиян. А у кого-то, она, может, даже до сих пор стоит в домашней библиотеке.

Большая советская энциклопедия

Большая советская энциклопедия была главным источником знаний для гражданина СССР - в общем, настоящим аналогом Википедии. Именно она хранила информацию обо всем, чем только можно: странах и городах, материалах и ископаемых, профессиях, занятиях, животных. Здесь были определения практически любых терминов, важные факты и – обязательно – популярные объяснения разных понятий. Если вас что-то интересовало, казалось неизвестным или ставило в тупик, стоило лишь открыть Энциклопедию, найти в ней нужную статью и прочесть. Ну прямо как в случае с Википедией.

Советская энциклопедия в разных изданиях насчитывала от 60 с лишним до 30 томов. Причем один-два из них занимали алфавитные указатели. В общем, поиск желаемой информации был труден и тернист, зато интересен и интеллектуален.

Советский энциклопедический словарь

Размеры Советской энциклопедии были столь велики, что читатель спокойно мог "зависнуть" в ней на часок-другой. К примеру, начиная с прочтения статьи о геральдике, можно было запросто перескочить на расположенных поблизости "Германию", "Геракла", "героя" или еще что-нибудь.

Кстати, был у советских граждан и еще один большой источник информации - Советский энциклопедический словарь. Он был, правда, однотомным.

Домашний телефон вместо Skype, Viber и What’s App

Может быть, сегодня стационарные телефоны и пылятся без дела (если, конечно, расположены не в офисах), зато раньше именно они являлись главным связующим звеном между близкими друзьями и дальними родственниками. Чтобы позвонить подруге в соседнюю квартиру, вы брали в руки городской телефон. И чтобы перекинуться парой слов с тетушкой из Сибири, тоже пользовались трубкой.

Фото: ИТАР-ТАСС

Конечно, 25 лет назад о видеозвонках можно было только мечтать. А уж о том, чтобы часами разговаривать с жителями других стран, не волнуясь о том, что общение это влетит в копеечку, – тем более. Зато сколько романтики было в длиннющих разговорах по домашнему городскому!

"Желтые страницы" и телефонная книга вместо "ВКонтакте"

Найти человека, зная лишь его имя и фамилию, по сути, проблематично и сегодня. Сколько вот, к примеру, во "ВКонтакте" Михаилов Плетневых? Или Ирин Сергеевых? Или Дмитриев Поповых? Тем не менее, есть люди, которые, часами просматривая многочисленные профили в соцсети, умудряются находить на ее просторах тех или иных давних знакомых, зная лишь их ФИО.

Фото: ИТАР-ТАСС

Раньше провернуть подобное можно было, воспользовавшись "Желтыми страницами". Эта книга лежала в большинстве таксофонов и содержала номера телефонов жителей города.

"Желтые страницы"

Что касается списка друзей, то его аналогом раньше являлась обычная телефонная книга, зачастую потрепанная и слегка затасканная. Ее имел всякий гражданин. Данные в книге в любой момент могли устареть, но тем лучше: чтобы знать, кто из ваших приятелей женился, кто переехал, а кто до сих пор тусуется в том самом баре, где вы провели молодость, нужно было просто чаще брать в руки телефон и созваниваться с друзьями.

Блокнот вместо Twitter и LiveJournal

В "доинтернетную" эпоху свои мысли приходилось – о боги – записывать на бумагу. Кто-то вел дневник, в котором пространно рассуждал о событиях своей жизни, а кто-то просто черкал в блокнот сиюминутные мысли, которые наверняка уместились бы сегодня в пресловутые 140 символов.

Фото: ИТАР-ТАСС

Конечно, блокнот не обладал никакими дополнительными функциями и в нем нельзя было фолловиить и ретвитить знакомых и знаменитосней. Но во времена без интернета жизнь вообще была тяжелой штукой.

Фотоальбом вместо Instagram

Раньше свои лучшие фотокадры люди не пытались уместить в квадратные рамки Instagram, а просто распечатывали, чтобы потом собрать в толстый альбом. Снимки в фотокнигах старательно подписывались, что позволяло создавать настоящие фотоистории, оживляющие давно пережитые эмоции.

Фото: ИТАР-ТАСС

Можно ли сказать, что настоящие, "живые" фотоальбомы были неудобней или хуже виртуальных? Пожалуй, нет. Кстати, во времена "без интернета", не было еще кое-чего: цифровых фотоаппаратов. Точнее, по факту они существовали, но еще не были распространены столь повсеместно, как сейчас. Так что мало кто мог позволить себе делать кучу бестолковых снимков в поисках нужного ракурса: приходилось относиться к фотографии куда серьезней, чем сейчас.