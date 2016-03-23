Фото: ТАСС/Валентин Черединцев

Макет первого искусственного спутника Земли провезут по Садовому кольцу во время пробега ретро-автомобилей 9 апреля. Макет спутника будет установлен на постаменте в прицепе одного из автомобилей в колонне.

"В автопробеге примут участие не менее 50 ретро-автомобилей. Будет специальный прицеп на котором провезут макет первого искусственного спутника земли. Колонна будет двигаться по Садовому кольцу со скоростью 20–25 километров в час", – цитирует Агентство "Москва" одного из организаторов автопробега, члена совета "Клуба ГАЗ-69" Алексея Мигалина.

Полюбоваться автопробегом смогут около 5 тысяч москвичей и гостей столицы. Приуроченная к 55-летию полета Юрия Гагарина акция организована при участии Музея космонавтики, "Клуба ГАЗ-69" и управления ГИБДД ГУ МВД Москвы.

Движение автотранспорта по Садовому кольцу во время проведения акции перекрывать не будут. По словам Алексея Мигалина, автопробег в столице хотят сделать ежегодным.

Изучить редкие машины в статике можно будет до начала пробега – 9 апреля в 10:00 перед главным входом в Музей космонавтики. На выставке будут представлены автомобили-символы эпохи первых советских космических полетов, выпущенные Горьковским автомобильным заводом, – ГАЗ-69 Р-104АМ, ГАЗ М20, ГАЗ-21, ГАЗ-12 ЗИМ, ГАЗ-63 и другие.

Автомобили стартуют на Садовом кольце в 15:00 и будут ехать в течение 108 минут – именно столько длился первый полет Юрия Гагарина вокруг Земли.