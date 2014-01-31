Вкус американской мечты: первому московскому McDonald’s 24 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 24 года назад, 31 января 1990 года, на Пушкинской площади открылся первый в Москве McDonald’s. На его открытие пришли порядка 30 тысяч человек, которые стояли в огромных очередях чтобы купить свой первый гамбургер. Экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков рассуждает, почему ресторан быстрого питания так привлекает рожденных в Советском Союзе.

В первый раз в McDonald’s я попал спустя 5 лет, когда учился во втором классе. Это была экскурсия - да, да, самая настоящая экскурсия, - которую устроила наша школа. McDonald’s находился около станции метро "Смоленская" на Арбате. Учителя английского и истории рассказывали нам, что представляет собой ресторан быстрого питания, кто такой Рональд Макдональд и почему гамбургеры и картофель фри столь популярны в Америке. Я очень хорошо помню, что в тот день единственным, что я взял попробовать (деньги на еду мне дали родители), были картофель фри и молочный коктейль. Говяжьей котлете, спрятанной между двумя кусками хлеба, я как-то не очень доверял.

Сегодня McDonald’s, наверное, уже никого не удивляет, он стал таким же объектом если не субкультуры, то по крайней мере быта многих людей (в первую очередь, конечно, студентов и школьников), а также основой для сотен баек и легенд, особенно о "здоровом питании". Говорят, что основатели McDonald’s сколотили свой капитал для открытия ресторана, торгуя наркотиками. Наверное, это все же легенда. А вот то, что он создавался как придорожная закусочная для дальнобойщиков на американских автострадах, – это уже правда. Сегодня сеть McDonald’s охватывает более ста стран мира, на корпорацию работает почти 700 тысяч человек, а ежегодная прибыль составляет от 4 до 5 млрд долларов.

Сетевой бизнес фастфудов, или ресторанов быстрого питания, возник в США еще в 20-е годы прошлого века, а окончательно сформировался в 50-х годах. В те дни, к слову, практически никто не верил во вред курения – на эту тему больше шутили, чем говорили серьезно. Идея бизнеса была проста: вы можете дешево, а главное быстро получить ваш заказ и поесть, почти "не отходя от кассы". Данный вид питания стал популярен в первую очередь у рабочего класса (у тех, кто не мог позволить себе пообедать в полноценном ресторане, потому что у него не было на это ни времени, ни денег) и у водителей-дальнобойщиков, которые колесят по хайвеям США. Уже много позже, когда подобные закусочные стали открывать в торговых центрах, на оживленных улицах и вблизи бизнес-центров, туда повадился ходить и средний класс, белые воротнички и те, для кого "время – деньги".

McDonald’s, помимо всего прочего, предлагал американцу его национальную пищу - те самые гамбургеры, картошку и куриные крылышки. Это и стало главным козырем в борьбе с конкурентами.

Если посмотреть на Москву, то мы увидим десятки ресторанов McDonald’s, раскинутых по всему городу: в центре, на оживленных магистралях и спальных районах есть свой ресторан быстрого питания. Сейчас это касается уже не только McDonald’s. Это и "Стардогс" с хот-догами, "Крошка-Картошка", "Теремок", "Бургер Кинг" и многие другие (кстати, к ним я отношу и всякие "Шоколадницы" со "Старбаксами"). Здесь работает эффект масштаба: чем большую площадь вы покроете, тем больше вероятность привлечения клиента, и не важно, есть ли здесь конкуренты или нет, главное – высокая проходимость. Именно поэтому, кстати, я никогда не прощу "Кофе-Хауз", который открылся на Никольской улице на месте легендарной "Бутербродной", которая стояла там с незапамятных времен и была для меня, наверное, последним оплотом эпохи СССР со своим меню из "таежных пельменей со сметаной".

К чему я вообще повел весь этот разговор? Ведь дело не в ресторанах быстрого питания как таковых и не в McDonald’s - дело в нашем отношении к этому предмету. Комплекс Советского Союза, как мне видится, еще не прошел, мы не восстановили до конца свою идентичность, внутреннюю гордость и взгляд на "хорошо и плохо". Поэтому мы так и любим все, что приходит к нам "оттуда" - с Запада, который в массовой культуре стал для нас почти обетованной землей свободы и демократии.

Мы хотим вкусить свободы - того, что нам неведомо, что было запретно, чего мы не видели, что так далеко от нас (можно придумать сотни эпитетов и сравнений, и ни один из них не будет верным до конца). Фильмы, книги, компьютерные игры, сериалы и телепередачи сформировали у нас представление о США как о лучшей стране мира, в которую так и тянет уехать. Но "свалить" могут далеко не все, поэтому и пытаются почувствовать эту самую американскую мечту как могут, хотя бы через McDonald’s. Наверное, я тоже такой "закомплексованный", потому что всякий раз, кушая бургер в Москве, в одном из сотен мест, где его можно взять, я думаю о том, что все-таки, может, в этом году, я доеду до Нью-Йорка и закажу себе настоящий американский бургер…

Ну ладно, это все лирика. А если серьезно, у McDonald’s есть три главных преимущества, которые и делают его столь популярным:

Дешево – как уже отмечалось, это самое важное для студентов и школьников;

Детские наборы с игрушками и вкусное мороженное – все, что нужно, чтобы ваш ребенок потащил вас туда снова;

Физиология человека: вся еда в McDonald’s - это быстрые углеводы и вкусовые добавки, которые легко усваиваются организмом.

И не могу не отметить еще одно: как мне кажется, главное преимущество McDonald’s – бесплатный туалет.

