Кафе и рестораны смогут стать клубами для курильщиков

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Кафе и рестораны смогут официально превратиться в клубы для курильщиков. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Калашников рассказал m24.ru, что к осени готовится целый ряд поправок в "антитабачный" закон - как усиливающих, так и ослабляющих нормы. Кафе и бар сможет объявить себя клубом для курильщиков, посетители должны будут вступить в него и смогут свободно курить в помещении. Либо курильщики смогут зарегистрироваться как клуб, арендовать заведение и курить в нем. Все это не будет попадать под действие антитабачного закона, так как помещение не будет считаться общепитом. Вход разрешен только совершеннолетним. Аналогичная система существует в Европе. Глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк не исключает возможности появление таких клубов в столице.

"Если люди хотят собраться покурить в отдельном помещении, то я ничего в этом плохого не вижу", – отметил Калашников.

По словам депутата, курительные клубы сейчас распространены во многих западных странах, в которых существует тотальный запрет на курение в общественных местах. "В Германии есть курительные клубы, которые объявили себя закрытыми заведениями только для курящих. У посетителей есть членские карты, и поэтому они не попадают под категорию общепита", – пояснил он. Вступить в такие клубы них может каждый совершеннолетний человек. Для этого необходимо на входе в бар письменно подтвердить, что ты не возражаешь против курения в нем. Особенно много "курительных клубов" в Баварии.

Главная проблема курящих кафе – это нанесение вреда окружающим, а в отдельных клубах вреда окружающим нет, потому что там нет некурящих, заметил Калашников.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья также пояснил, что поправки в "антитабачный" закон пока прорабатываются, а к осени этого года может появиться конкретный законопроект.

Глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк не исключает возможность, что такие клубы появятся в Москве. "Если депутаты примут поправки к закону, то в городе это можно будет сделать", – пояснил он.

С 1 июня 2013 года начал действовать "антитабачный" закон, согласно которому запрещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах. А также в самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, на станциях метро. Нельзя дымить на спортивных и культурных объектах, рабочих местах, детских площадках и пляжах. С 1 июня 2013 года начал действовать "антитабачный" закон, согласно которому запрещено курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах. А также в самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, на станциях метро. Нельзя дымить на спортивных и культурных объектах, рабочих местах, детских площадках и пляжах. С 1 июня 2014 года антитабачный закон вступил в полную силу. Курить запретили также во всех ресторанах и кафе. Однако затем власти пояснили, что ограничение не распространяется на электронные сигареты и кальян без табака. Курение обычных сигарет разрешили в летних кафе без навесов и ограждений. Также можно курить на остановках общественного транспорта: Госдума отказалась вводить запрет из-за неясности формулировок в законодательстве. Кроме того, к лету 2016 года на столичных пляжах могут создать специально оборудованные места для курения. Жесткие "антитабачные" законы действуют и в Европе, но там владельцы общественных заведений находят в нем лазейки. К примеру, в одном из городов земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии хозяин пивной придумал новую "христианско-еврейскую" религию и провозгласил свое питейное заведение храмом, в котором можно курить.



Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров считает, что закрытые курительные клубы могут составить конкуренцию некурящим кафе и ресторанам.

"Мы всегда говорили о том, что люди должны иметь выбор. Если в ресторане вам кухня не нравится или вы против того, что в нем нельзя курить, всегда можно будет найти поблизости другой", – отметил он.

Бухаров добавил, что после принятия "антитабачного" закона многие посетители в зимний период быстрее уходили из заведений, потому что не хотели часто выходить на холод. "Время нахождения гостей в ресторане сокращалось, они заказывали меньше блюд и напитков", - пояснил он.

Однако, по словам Бухарова, многие рестораторы не станут делать из заведений курительные клубы.

"Для того, чтобы открыть курящий зал, нужно в два раза усилить систему вентиляции и обмена воздухом, – отметил эксперт. – Кроме того, некоторые заведения сохранят конкурентное именно преимущество как некурящие кафе".

По мнению Бухарова, воспользоваться новой возможностью захотят небольшие кафе или пабы, в которых "раньше всегда курили". "Опыт и Франции, и Германии показывает, что люди не бросают курить, а просто курят в другом месте", – заключил ресторатор.

Председатель Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин против принятия новых поправок. "Закрытый это клуб или открытый, токсичность табачного дыма при этом одинаковая, и отравлять им людей нельзя", – подчеркнул собеседник m24.ru.

По его словам, доказательств, что "курилки" улучшат здоровье населения, в мире нет. "Никаких клубов для курения не должно возникать", – заявил Янин.

Ранее руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщал, что рестораторы потеряли 10-15 процентов выручки из-за запрета на курение в кафе и ресторанах.