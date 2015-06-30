Большинство столичных кафе не ввели авторизацию в сетях Wi-Fi

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авторизация в публичном Wi-Fi появилась в ресторанах McDonald's и Burger King. Впрочем, не все столичные ресторанные сети спешат вводить обязательную авторизацию клиентов для входа в интернет. Где можно пользоваться Wi-Fi анонимно, выяснило сетевое издание m24.ru.

Почти год прошел с тех пор, как вступили в силу поправки в закон "О связи", предписывающие идентификацию пользователей при входе в публичные сети Wi-Fi. Но в большинстве заведений эта задача находится в проработке. Во многих кофейнях и закусочных идентификация либо отсутствует, либо налажена частично в отдельных заведениях.

В сети "Кофеин" клиенты до сих пор могут зайти в интернет анонимно. "Мы планируем вводить авторизацию в будущем, но сейчас ее в наших кофейнях нет", – рассказал основатель кофеен Евгений Коган.

Аналогичная ситуация наблюдается в кафе "Жан-Жак", Molly Gwynn`s и "Джон Донн".

В российском офисе компании Subway m24.ru заявили, что не следят за тем, как предприниматели, работающие по франшизе, организовывают доступ к беспроводным сетям. "Я знаю, что в части ресторанов есть авторизация", – отметил генеральный директор сети Геннадий Кочетков.

Некоторые кафе, впрочем, уже начали активно налаживать идентификацию пользователей своего Wi-Fi. "Мы ввели у себя систему авторизации, – рассказали в пресс-службе сети ресторанов "Джаганат". – Наши клиенты получают пароль от интернета, расплачиваясь с помощью карты лояльности на кассе. Она привязана к номеру мобильного телефона, поэтому у нас остается информация о пользователе интернета". Представители сети также отметили, что идентификацию периодически отключают в некоторых кафе, поскольку система не полностью налажена.

"Джаганат" рассматривает и другие способы авторизации, добавили в пресс-службе сети.

Авторизация в городской сети Wi-Fi станет обязательной в апреле

Авторизация по SMS появилась в ресторанах McDonald's и Burger King. Для того чтобы серфить в интернете, пользователю требуется указать при авторизации номер своего мобильного телефона, на который приходит сообщение с пятизначным кодом. В Burger King сеть запоминает пользователя максимум на три месяца, по истечении этого срока номер телефона при входе в интернет придется вводить заново.

Директор некоммерческого партнерства "Информационная культура" Иван Бегтин полагает, что рестораны введут у себя обязательную идентификацию пользователей только после того, как появятся штрафы за анонимный интернет и систематические проверки заведений. "Сами посетители сообщать властям о сетях с анонимным интернетом не будут. Мало кому нравится, когда у него настойчиво требуют персональные данные", – пояснил эксперт.

Медиаэксперт Антон Коробков-Землянский полагает, что сети не вводят авторизацию, поскольку не хотят тратить средства на ее организацию. "Речь может идти о миллионах рублей, если идентификация требуется в 50 и более ресторанах одной и той же фирмы", – сказал он.

По его мнению, сама авторизация пользователей не отпугивает. "Все уже привыкли идентифицироваться в метро. Это очень просто: вводишь мобильный телефон, получаешь пароль, подтверждаешь свой номер – все. Никто особенно из-за этого не переживает", – заявил Коробков-Землянский.

Отметим, что в конце мая Минкомсвязь предложила ввести ответственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей за предоставление анонимного доступа к Wi-Fi. Сейчас инициатива находится в проработке.

Обязательная авторизация уже действует при входе в интернет на территории Московского метрополитена. Пользователи вводят номер мобильного телефона один раз и после этого пользуются сетью бессрочно. Повторно предоставить данные придется только в случае смены сим-карты.

Кроме того, в этом году столичные власти обещали ввести обязательную идентификацию пользователей всего городского Wi-Fi – в том числе в парках, студенческих общежитиях и других общественных местах.