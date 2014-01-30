В Москве упростили процедуру подключения кафе к газовым сетям

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разрешили использовать газ в нежилых помещениях жилых домов. Кроме того, был разработан упрощенный порядок техприсоединения к газовым сетям для предприятий общественного питания, говорится в материалах к заседанию штаба по защите бизнеса.

Так, количество участвующих в согласовании сторон уменьшилось в 2 раза - до 10 организаций.

Также за счет сокращения "лишних" процедур, сроки присоединения сократились с 370 до 128 календарных дней.

Процесс подключения к газовым сетям от момента подачи заявки до фактической подачи газа на объект осуществляется заказчиком пошагово: подача заявления на подключение к газовой сети, далее идет разработка и согласование проектной документации и строительство объекта, завершающий этап - фактическая подача газа. Все 4 шага можно совершить за 2 визита в ОАО "Мосгаз".

Поводом для внесения изменений в городское законодательство стало обращение НП "Федерации Рестораторов и Отельеров". Они жаловались на то, что подсоединение к газовым сетям в нежилых помещениях на первых этажах жилых домов (в основном кафе) было практически невозможно.

Использование газа для кухни гораздо дешевле, чем электричества, поэтому рестораторы часто устанавливали газовые баллоны, что противоречило нормам безопасности. Так что рестораторы обратились с просьбой разрешить и упростить для них процедуру подключения к газовым сетям.

Поправки в законодательство были подготовлены департаментом топливно-энергетического хозяйства Москвы.