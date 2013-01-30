Где в Москве бесплатно позаниматься фитнесом или выпить коктейль

"Формула качества": Бесплатные развлечения Москвы

Среднестатистический москвич тратит на развлечения от пяти до десяти тысяч рублей в месяц. Мало кто знает, что затраты можно свести к минимуму, если знать, где искать.

Многие кафе дают бонусы за так называемые "чекины". Для этого необходимо установить на свой смартфон приложение Foursquare и "зачекиниться", то есть отметиться, в заведении, которое предоставляет скидки, показать "чекин" официанту или администратору и получить бесплатное угощение. Например, в Rock-n-roll bar за первый "чекин" угощают бесплатным виски с колой, а ресторан "Веранда 32.05" дарит ягодный shot в баре.

Полный список заведений и бонусов для пользователей Foursquare без труда можно найти в интернете.

Фитнес – удовольствие не из дешевых. Но и здесь можно найти лазейку и позаниматься бесплатно. Например, на "днях открытых дверей". Такие дни проводятся практически в каждом фитнес-клубе в среднем два раза в год. Но надо понимать, что одно посещение "качалки" вряд ли сделает мышцы упругими – нужны регулярные занятия. Зато благодаря "открытым дням" можно подобрать комфортный для себя фитнес-клуб.

Также большинство танцевальных студий предоставляют услугу первого бесплатного занятия. Некоторые из них делают скидку на дальнейшее обучение тем, кто посетил открытый урок.

Позаниматься боевыми искусствами можно в Корейском культурном центре, где проходят бесплатные занятия тхэквондо. Это древнее корейское боевое искусство, которое держится на пяти принципах – учтивости, честности, настойчивости, самообладании и непоколебимости духа.

Любителям бесплатных удовольствий также рекомендуем обращать внимание на флаеры, которые раздают промоутеры у метро или в магазинах. Часто листовки обещают приятные скидки или бесплатные процедуры. Например, десять бесплатных сеансов массажа.

Как известно, Moscow never sleeps. В столице каждый вечер проходят концерты, дискотеки и вечеринки - в среднем на сто из них можно попасть бесплатно.

Утолить культурный голод можно в некоторых столичных музеях, которые открыты для бесплатных посещений. Например, Дом-музей Максима Горького на Малой Никитской или "Музей индустриальной культуры" в Заречье.

Вечера классической музыки часто проводятся в Доме-музее Булгакова (ул. Большая Садовая, дом 10 (302-Бис), музее Марины Цветаевой (Борисоглебский переулок, дом 6, строение 1), Доме-музее Чехова (улица Садовая-Кудринская, дом 6), Доме-музее Шаляпина (Новинский бульвар, дом 25) и других культурных центрах. Отметим, часто они приурочены к каким-либо памятным датам.

Еще один хороший способ жить красиво, но бесплатно – это следить за сюжетом "Бесплатная Москва" на М24.ru, который регулярно пополняется новыми местами и акциями.