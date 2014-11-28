Группа посетителей устроила погром в ресторане на юге Москвы

Фото: M24.ru

Группа посетителей устроила погром в ресторане быстрого питания в Южном округе Москвы, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 27 ноября в доме №2 по улице Мастеркова. В заведение зашла группа молодых людей, которые перевернули мебель, устроили беспорядок и ушли.

Заведение не стало обращаться в полицию - материальный ущерб причинен не был, но по факту произошедшего полиция все равно проведет проверку.

