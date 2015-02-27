Едим дома: как кризис влияет на доставку еды

Фото: m24.ru/Авилов Александр

Кто бы мог подумать, что цены на продукты, рецепты недорогих блюд и акции станут такой же популярной темой для разговоров, как погода, спорт или мода, а вечеринки на кухне снова наберут популярность? M24.ru недавно писало о том, как влияет экономическая ситуация на заведения общепита. Теперь пришло время узнать, что происходит на рынке доставки еды. японская кухня "просела" значительно, доставка пиццы и китайских блюд почти не пострадала, а заведения, доставляющие не такие популярные блюда, могут вообще уйти с рынка. Но в целом стационарные кафе и рестораны пострадали серьезнее.



Экономить можно по-разному: можно заменить говядину курицей, а семгу треской и научиться самостоятельно готовить сыр и сметану. Или вместо ужина в ресторане заказать еду на дом, а напитки купить в магазине — на одном вине получится выгадать одну-другую тысячу рублей (500 рублей за бутылку в магазине вместо 2500 — в кафе).

В этом смысле кризис даже играет на руку заведениям общепита, которые занимаются доставкой еды, рассказал M24.ru руководитель проекта iikoDelivery (автоматизация доставки) Михаил Немцан.

"Произошло некоторое замещение. Часть людей, которые раньше могли ходить в ресторан, сейчас заказывают еду на дом. Многие любят побаловать себя качественной едой и выпить, но алкоголь в ресторанах достаточно дорогой. Поэтому некоторые из них предпочитают купить напитки в магазине и заказать ему в ресторане на дом. В связи с этим для ряда крупных сетевых ресторанов процент заказов на доставку даже вырос", - рассказал Михаил.

По его словам, в целом по рынку спрос на доставку еды все-таки упал, но не так сильно, как количество посетителей ресторанов.

"Особенно серьезно пострадали те, кто занимается японской кухней. Это достаточно большой сегмент, по оценкам РБК, порядка 30-35% всего рынка. Там себестоимость блюд выросла раза в два вместе с курсом доллара, потому что там крайне сложно заменить импортные продукты. Рестораны делают разные вещи: кто-то уменьшает порции, кто-то повышает цены, - отметил Михаил. - Чуть более весело дело обстоит у тех, кто готовит пиццу и китайские блюда".

Мнение клиента Елена: "Раньше я часто заказывала суши, но теперь отказалась от этого. Причина даже не в уменьшении порций, а в том, что в последние два раза мне не доложили в заказ по целому блюду, притом самому дорогому. Лучше уж сходить в ресторан или приготовить самой".

При этом многие заведения решили открыть направление доставки блюд именно в период кризиса — в конце прошлого года. "В декабре и ноябре у нас в компании был очень резкий подъем продаж именно модуля доставки (программное решение по автоматизации доставки — M24.ru). Это означает, что рестораторы пытаются построить дополнительные каналы продаж", - добавил Михаил.

Москвичи привыкли заказывать еду не только во время встреч с друзьями или после тяжелого рабочего дня, но и во время работы. Если дел в офисе невпроворот, а перекусить очень хочется, на помощь всегда приходит служба доставки. В этом смысле в городе сохраняется благоприятная ситуация для игроков рынка, рассказал M24.ru основатель сети "Воккер" Алексей Гисак.

"Фастфуд и стритфуд меньше проседают в кризис. Это более функциональная еда - мы в основном перекусываем фастфудом из-за того, что нам не хватает времени пообедать нормально. Обед в рабочее время — тоже штука функциональная, доставкой обедов и фастфудом пользуется широкая аудитория", - сказал он.

Если добавить к этому замену выходов в свет домашними мероприятиями, доставка с адекватными ценами должна держаться на плаву и развиваться наряду с демократичными заведениями, отметил Гисак.

Правда, в самом "Воккере" доставка в последнее время упала. Однако, по словам ГИсака, это не связано с тенденциями рынка.

Мнение покупателя Алина: "Я заказываю доставку еды очень часто, но в основном не в кафе, а в магазинах. Заказываю, чтобы не сидеть на корточках у неудобных полок и чтобы было наверняка. Например, я искала вустерчерский соус полгода! И нашла в интернет-магазине вместе с консервированными мексиканскими халапеньо, греческим оливковым маслом с лимоном и итальянскими рубленными помидорами. Чтобы найти это рядом с домом, я бы пол района обошла и все равно ничего не нашла бы. После кризиса в магазинах стали чаще рекламировать новые товары во время подтверждения заказа по телефону. Например, "не хотите добавить к спагетти соус?" или "попробуйте колбасу из оленины, нам только что привезли".



Для некоторых игроков рынка доставки кризис стал поводом для смены формата. Например, на сайте Barley&Millet (компании, готовящей разнообразные каши с добавками и наполнителями) появилось объявление о приостановке доставки блюд.

"Сейчас мы осуществляем доставку только в кейтеринговом режиме — поставляем только в компании и только от 50 порций. Кризис повлиял на нас таким образом, что мы всерьез рассматриваем возможность уйти с рынка доставки, открыть кафе и уже оттуда осуществлять доставку. Раньше мы могли работать по схеме кухня + доставка, а сейчас работаем над тем, чтобы сделать модель кафе + возможная доставка, - рассказал M24.ru основатель бизнеса Илья Лазученков. -У нас доставка и так работала на не 100%. Доставляют обычно еду, которую едят коллективно — вдвоем, втроем, вчетвером. Кашу не очень любят есть в компании. По крайней мере, люди не могут скооперироваться, чтобы доставить себе горшок каши. Наверное, на рынке доставки пиццы меньшая турбулентность".

По его словам, сейчас в городе освободилось много хорошей коммерческой недвижимости, на которую постоянно падает цена. Кроме того, люди перестают питаться в дорогих ресторанах и ищут более адекватные по цене замены. В таких условиях можно позволить себе попробовать формат кафе. Кстати, о том, как открыть кафе в условиях кризиса, читайте здесь.

