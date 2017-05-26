Форма поиска по сайту

26 мая 2017, 09:38

Культура

Иванка Трамп приняла фото футболиста за изображение святого

Фото: Zuma/TASS/Albin Lohr-Jones

Курьезный инцидент произошел с дочерью президента США Иванкой Трамп во время посещения ресторана "Кафе святого Игнатия" в Риме. Об этом сообщают "Дни.ру".

Увидев на стене фотографию известного футболиста клуба "Лацио" Джорджо Кинальи, Иванка Трамп решила, что перед ней изображение святого. Она обратилась к владельцу ресторана с вопросом, что за святой изображен на снимке.

"Это не святой, но великий чемпион", – с достоинством ответил хозяин заведения.

Форвард Джорджо Киналья выступал за "Лацио" с 1969 по 1976 год, в 263 матчах в составе римлян он забил 140 голов. Спортсмен скончался в 2012 году в возрасте 65 лет.
