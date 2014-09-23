Почти все столичные кафе и рестораны соблюдают закон о запрете курения

Фото: ИТАР-ТАСС

Почти 100% московских сетевых кафе и ресторанов соблюдают закон о запрете курения, сообщил Агентству "Москва" председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

"Запрет на курение соблюдают 96% столичных кафе, ресторанов и баров. Кроме того, 89% столичных торговых точек начали соблюдать запрет на выкладку табачных изделий в первые же дни после вступления в силу закона", - сказал Янин.

По его словам, волонтеры общественной организации "Совет по общественному здоровью и проблемам демографии" с 1 июня 2014 года проверили 450 заведений общественного питания и 320 магазинов, минимаркетов и павильонов. Так, 64% заведений уже разместили у входа знаки о запрете курения, и свыше 40% установили такие знаки в туалетах.

Лучше всего запрет соблюдают в ресторанах и барах, а большинство нарушений было отмечено в кафе.

Напомним, "антитабачный" закон заработал в России с 1 июня 2013 года. Тогда запретили курить в школах, вузах, больницах, поликлиниках, санаториях, госучреждениях, помещениях социальных служб, лифтах и подъездах, самолетах, городском и пригородном транспорте, внутри и ближе 15 метров от входов на вокзалы и аэропорты, станциях метро, на спортивных и культурных объектах, на рабочих местах в помещениях, на детских площадках и пляжах.

С 1 июня 2014 года курить не разрешается в заведениях общепита, гостиницах, общежитиях, крытых рынках и других торговых объектах, платформах пригородных электричек, на судах и поездах дальнего следования. Кроме того, запрещена любая реклама табака.