Фото: ТАСС/Андрей Старостин

С 18 июля в российские рестораны IKEA вернется лосось, продажи которого были приостановлены в августе прошлого года из-за введенного Россией продуктового эмбарго. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь лосось будет поставляться с Фарерских островов, которые не подпадают под санкции.

Вся рыба и морепродукты, реализуемые компанией в ресторанах и магазинах, получат сертификаты Попечительского совета по аквакультуре (ASC) или Морского попечительского совета (MSC) – организаций, работающих над увеличением количества экологически ответственных предприятий в производстве морепродуктов.

"С сентября этого года вся рыба и морепродукты, продаваемые в ресторанах ИКЕА и магазинах "Шведские продукты" во всем мире, будут закупаться только у поставщиков, прошедших специальную сертификацию и отвечающих требованиям компании ИКЕА в сфере устойчивого развития", – говорится в сообщении.

Напомним, IKEA объявила о прекращении продажи норвежского лосося и сыров из Швеции в России вскоре после введения продуктового эмбарго. Тогда в компании заявили, что не видят смысла заменять лосось другим продуктом, так как это знаковый скандинавский продукт.

Представители компании уточняли, что подпавшая под российские санкции продукция составляет около 1 процента от общего объема продаж пищевых сервисов IKEA food.