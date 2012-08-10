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Происшествия

10 августа 2012, 13:42

Дело о разбитой в ресторане "Твербуль" камере передано в суд

рестораны суды уголовное дело Антон Красовский порча имущества

Направлено в суд уголовное дело об уничтожении видеокамеры Canon, принадлежащей журналистам LifeNews, в московском ресторане "Твербуль", сообщается 10 августа на сайте столичной полиции.

В марте этого года две журналистки интернет-портала рассказали, что попытались записать беседу члена движения "Солидарность" Ильи Яшина, сопредседателя ПАРНАС Бориса Немцова, телеведущей Ксении Собчак, президента медиагруппы "Живи!" Николая Ускова и нескольких других человек, которые обедали в ресторане "Твербуль" на Тверском бульваре. По их словам журналисток, когда это заметили, Яшин и Собчак набросились на них и разбили дорогую камеру.

Глава LifeNews Ашот Габрелянов обратился к начальнику ГУ МВД по Москве с открытым письмом, в котором заявил, что у одной из журналисток после инцидента были зафиксированы побои, а фотокорреспонденту не только сломали камеру, но и отобрали флешку с записью дискуссии оппозиционеров.

В свою очередь Яшин заявлял, что журналисты сидели и снимали с соседнего столика частный разговор, а удалить запись потребовала службы охраны. Собчак в своем микроблоге в Twitter назвала дело сфабрикованным.

После этого в столичном главке полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье "уничтожение чужого имущества". Как отмечалось в сообщении, стоимость камеры составляет более 87 тыс. рублей, то есть заявителю был причинен значительный материальный ущерб.

Кто является подозреваемым, тогда не сообщалось. Однако сейчас сайт московской полиции сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении А.В. Кузнецова-Красовского. 37-летний Антон Кузнецов-Красовский - российский журналист, телеведущий, публицист. До января 2012 года работал главным редактором и соведущим общественно-политической программы на канале НТВ. Возглавлял предвыборный штаб Михаила Прохорова.

Наказание по вменяемой ему статье варьируется от штрафа до 40 тысяч рублей до лишения свободы на два года. Также суд может назначить обязательные или исправительные работы.

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