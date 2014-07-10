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Законы

10 июля 2014, 13:51

Поправки в закон о курении помогут вернуть посетителей - ресторатор

рестораны курение кафе законы электронные сигареты фруктовые кальяны

Поправки в закон о курении смогут вернуть посетителей в кафе - эксперт

Разрешение курить электронные сигареты и бестабачные фруктовые кальяны отчасти поможет вернуть посетителей в рестораны и кафе, рассказал в эфире радио "Москва FM" вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

По его мнению, разумной альтернативой запрету на курение в столичных кафе и ресторанах могут стать курительные клубы, которые распространены на западе.

"Рестораторы ощущают спад гостевого потока. Возможно, небольшую часть удастся вернуть тем, что сделано такое послабление. Хотя, на мой взгляд, люди, которые курили традиционные сигареты, не станут курить электронные. Это лишь относительная альтернатива для них", - считает эксперт.

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Напомним, что в столичных ресторанах и кафе разрешили курить электронные сигареты и фруктовые кальяны, не содержащие листья табака. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы. До этого статус электронных сигарет и фруктовых кальянов был под вопросом, и во многих кафе они были запрещены.

Ранее в пресс-службе департамента M24.ru сообщили, что предложили рестораторам с 1 июня перейти на фруктовые кальяны. Отметим, что фруктовый табак для кальянов делают из кукурузных рылец (волокна на кукурузе) красителей и ароматизаторов. При этом безникотиновые смеси стоят дороже, так, если 50 грамм табака для кальяна можно купить за 200 рублей, то за фруктовую смесь придется выложить около 300 рублей.

Первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

С 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках.
Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.

Сюжет: Запрет курения в общественных местах

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