Проект кафе-кулинарий Кончаловского и Михалкова не получит господдержку

Проект кафе-кулинарий "Едим дома" Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского не получит государственную поддержку, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Аркадия Дворковича Алию Самигуллину.

"Состоялось совещание в соответствии с поручением президента РФ, на котором обсуждался проект "Едим дома", предполагающий создание сети кафе-кулинарий, который предполагает использование экологически чистых продуктов. На совещании было подтверждено, что для реализации проекта не требуется бюджетной поддержки", – рассказала Самигуллина.

При этом она отметила, что на проект будут распространяться существующие механизмы поддержки малого и среднего бизнеса в общем порядке. Как и по другим подобным инициативам, "руководство субъектов будет взаимодействовать с инициаторами "Едим дома" для определения благоприятных условий для реализации данного проекта".

По словам Самигуллиной, в совещании также принял участие один из инициаторов проект Андрей Кончаловский.

Напомним, Андрей Кончаловский и Никита Михалков направили письмо Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в создании национальной сети общественного питания – кафе-кулинарий под брендом "Едим дома!". Для ее создания партнерам необходимо более 970 миллионов рублей, сообщал "Коммерсант".

"Цель данного проекта – способствовать импортозамещению и созданию альтернативы западным сетям фастфуда", – объясняют свои идею режиссеры. Таким образом они хотят составить конкуренцию сети фастфуда "McDonald`s".

Кулинарии "Едим дома!" предлагается создать в формате небольших магазинов, совмещенных с кафе. При этом приготовление блюд будет происходить на региональных фабриках-кухнях, а меню на 30–40 процентов будет состоять из региональных продуктов.

Предполагается, что фабрики-кухни будут снабжать питанием социальные учреждения, в том числе детские дома и интернаты. Пилотные проекты предлагается реализовать в Московской и Калужской областях: там построят две фабрики-кухни, откроют 41 кафе и 91 кулинарию.