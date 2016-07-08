Форма поиска по сайту

08 июля 2016, 18:47

Культура

К финалу чемпионата Европы в барах и кафе появится спецменю

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Специальные предложения и меню появятся в московских барах и кафе к финалу чемпионата Европы по футболу. Об этом Агентству "Москва" заявил исполнительный директор федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) Максим Санкович.

"Интерес к финалу чемпионата Европы по футболу традиционно высок, но не сильно выше, чем к групповому этапу, поскольку в нем принимала участие Россия. Для привлечения посетителей многие бары и кафе вводят специальные "футбольные" меню и разрабатывают специальные предложения. При этом в каждом заведении скидки различаются: где-то при заказе от пяти тысяч рублей могут предложить бесплатное пиво, а где-то – скидку в 10 процентов", – рассказал Санкович.

По его словам, для привлечения посетителей в Москве устанавливают экраны и спортивную атрибутику даже те бары и рестораны, которые не специализируются на просмотре видеотрансляций спортивных мероприятий.

"Это выгодно, поскольку москвичи не теряют интереса к спортивным соревнованиям. Кроме того, в этом году пройдет олимпиада в Рио-де-Жанейро, к которой интерес также традиционно высок. Тем не менее, мест хватит для всех желающих", – отметил Санкович.

Финал чемпионата Европы по футболу пройдет 10 июля. В решающей встрече турнира сойдутся сборная Франции и команда Португалии.

