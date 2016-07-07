Часть баров и ресторанов могут выселить из жилого сектора

Фото: ТАСС/Эмиль Матвеев

В Мосгордуме предложили подобрать для баров и ресторанов, расположенных на первых этажах жилых домов, другие помещения вне жилого сектора. С такой инициативой выступил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Андрей Шибаев.

"В приоритетах должны быть интересы жильцов многоквартирного дома. Открывая увеселительное заведение в жилом доме, собственник нежилого помещения должен знать, что ему придется соблюдать целый ряд требований, направленных на защиту интересов жильцов дома", – цитирует его Агентство "Москва".

Парламентарий подчеркнул, что требования к размещению баров в жилых домах должны совершенствоваться и гарантировать комфортные условия москвичам.

Он добавил, что в городе создаются общественные пространства, и появляется возможность перенести туда часть развлекательных заведений.

В Москве сейчас действует запрет на проведение шумных ремонтных работ с 19:00 до 9:00. "Тихий час" – с 13:00 до 15:00. В Подмосковье не допускается нарушение тишины с 21:00 до 8:00 в будние дни и с 22:00 до 10:00 в выходные и нерабочие праздничные дни. Также запрещено шуметь ежедневно с 13:00 до 15:00 в многоквартирных домах, общежитиях, придомовых территориях и территориях СНТ.