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Политика

05 мая 2012, 17:22

В Москве планируют запретить курение в ресторанах к 2014 году

рестораны курение запреты власть экономика и предпринимательство

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти планируют запретить курение в ресторанах и барах к 2014 году,а также повысить штрафы за употребление алкоголя в общественных местах. Это следует из проекта, который был опубликован на сайте столичного департамента экономической политики и развития.

"Предусмотрено поэтапное введение запрета на курение в общественных местах, в том числе в 2012 году - полного запрета на курение в образовательных, медицинских учреждениях, учреждениях культуры, органах государственного и муниципального управления, социального обеспечения, на транспорте; в 2013-2014 годах - запрета на курение на рабочих местах, в барах и ресторанах", - говорится в проекте.

Согласно документу, в период 2012-2014 годов в столице также планируется ежегодно сокращать на 20 процентов число лицензий на торговлю спиртными напитками, благодаря чему городские власти рассчитывают ограничить доступность алкогольной продукции примерно в десять раз.

Также предполагается повысить штрафы со 100-300 рублей до 1 тысячи рублей за распитие спиртных напитков в общественных местах, в том числе пива и других слабоалкогольных напитков, сообщает РИА Новости.

Сюжет: Запрет курения в общественных местах

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