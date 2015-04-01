Панини с грибами, тушеная фасоль и кокосовый пудинг: чем в парках кормят в пост

Фото предоставлено пресс-службой "Мосгорпарка"

До конца Великого поста осталось еще две недели – две недели без мяса, рыбы и любых продуктов животного происхождения.

Сетевое издание M24.ru выяснило, чем столичные парки кормят посетителей в пост.

Фалафель в пите с красной капустой

Парк Горького

Кафе музея "Гараж" предлагает посетителям фалафель в пите с красной капустой (380 рублей), вегетарианский панини с грибами портобелло и муссом из баклажанов с кинзой (450 рублей), томленую перловку с белыми грибами и кенийскими бобами (500 рублей).

В меню кафе также всегда есть свежевыжатые соки и смузи: апельсиновый сок обойдется в 220 рублей, сельдереевый – в 350 рублей, а смузи из клубники, ананаса и апельсина – в 400 рублей.

Время работы:

понедельник – четверг: 11.00 – 21.00

пятница – воскресенье: 11.00 – 22.00



"Сокольники"

В кафе "Сирень" предлагают широкий ассортимент блюд из овощей. Овощной салат из помидоров, огурцов, редиса и перца обойдется в 400 рублей, теплый салат с грибами и картофелем – в 350 рублей, тушеная фасоль с сельдереем – в 250 рублей, соте из запеченных овощей – в 420 рублей, гречневая каша с грибами – в 200 рублей. На десерт кафе предлагает фруктовый штрудель из банана, киви, яблок и изюма, цена вопроса – 300 рублей.

Кафе "Сирень". Фото: vk.com/sokolpark

Время работы:

понедельник – пятница: 12.00 – 23.45

суббота – воскресенье: 11.00 – 23.45



Отметим, в других парковых кафе "Сокольников" можно перекусить томатным супом или сладкими паффами.

Сад "Эрмитаж"

Кафе "Веранда 32.05", расположенное в Саду "Эрмитаж", угостит соблюдающих пост как легкими, так и сытными блюдами. Салат из зеленой чечевицы с овощами обойдется в 330 рублей, брускетта с грибами и вяленым перцем – в 240, холодный суп с авокадо и огурцом – в 320.

Еще в заведении предложат насладиться пудингом из кокосового молока с семенами чиа, сиропом топинамбура и ягодами (340 рублей), фруктовым желе (210 рублей), коврижкой с яблоками и грецкими орехами (210 рублей).

Фото: veranda3205.ru

Время работы:

понедельник – воскресенье: 11.00 – 6.00



В меню других кафе Сада – сэндвичи с фрикадельками из чечевицы и постные каши.

Нескучный Сад и парк искусств МУЗЕОН

В Нескучном Саду и парке искусств МУЗЕОН можно посидеть в уютном кафе "Шардам". Здесь на время поста ввели специальное меню. Удастся попробовать кус-кус с киноа (от 190 рублей), пряный томатный суп (от 320 рублей) и запеченное с медом яблоко (от 100 рублей).

Фото: facebook.com/shardam.moscow

Время работы:

понедельник – воскресенье: 10.00 – 23.00



Сад имени Баумана

Итальянское кафе "Меркато", которое можно найти, к слову, не только в Саду имени Баумана, но также в Парке Горького и "Сокольниках", тоже основательно подготовилось к посту. Посетителям здесь предлагают попробовать фетуччини с кабачком, черри и песто (370 рублей), морковный пирог (230 рублей), сицилийский салат с апельсинами (330 рублей) и разные другие аппетитные блюда.

Фото: cafemercato.ru

Время работы:

понедельник – воскресенье: 11.00 – 0.00



"Северное Тушино"

Салат из жареных овощей (325 рублей), салат из бакинских помидоров с красным луком (290 рублей), гаспаччо из томатов и овощей (260 рублей) можно отведать в кафе "Робин Бо". Для соблюдающих пост также приготовят картошку с грибами (210 рублей).

Время работы:

понедельник – четверг: 11.00 – 0.00

пятница – воскресенье: 10.00 – 2.00



Парк "Красная Пресня"

Киоск с корейскими паровыми булочками "Пян-се" предлагает вегетарианские булочки с овощной начинкой (130 рублей). Интересно, что они делаются без добавления яиц и молока.

"Пян-се" также находится в парке "Сокольники".

Фото: facebook.com/pages/Пян-Се