Объявлен конкурс на реставрацию памятника Пушкину на Тверской

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Мосреставрация объявила конкурс на реставрацию известного памятника Александру Пушкину на Пушкинской площади в Москве, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Также победитель конкурса проведет реставрацию памятников "Плодородие" и "Хлеб" в парке Дружбы на севере Москвы, в создании которых принимала участие известный скульптор-монументалист Вера Мухина, и находящегося в том же парке памятника Мигелю Сервантесу.

Кроме того, реставрация в рамках этого контракта ожидает московские памятники Михаилу Калинину и Игорю Курчатову. Стоимость данного лота составляет 37,6 миллиона рублей.

Памятник Пушкину, работы скульптора Александра Опекушина, был установлен в Москве 18 июня 1880 года. Первоначально монумент располагался в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская), однако в 1950 году его переместили на противоположную сторону.

За время существования он реставрировался всего дважды – в 1993 и 2003 годах.