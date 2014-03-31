В столице отреставрируют бывший доходный дом купца Быкова

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время в Москве начнется реставрация бывшего доходного дома купца Быкова, сообщили в департаменте культурного наследия.

Ранее, объекту по адресу 2-я Брестская улица, дом 19/18, строение 1 был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Собственник же здания подписал охранные обязательства на объект.

Доходный дом был построен в 1909 году по заказу купца Быкова. Памятник архитектуры построен в стиле модерн архитектором Кекушевым.

Реставрационные работы должны быть выполнены в полном объеме до сентября 2017 года.

Напомним, что всего в 2014 году планируется отреставрировать около 200 памятников.