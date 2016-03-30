В "Доходном доме Быкова" завершили первоочередные противоаварийные работы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Департамент культурного наследия Москвы презентовал результаты первоочередных противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения "Доходный дом купца В.Е.Быкова". Здание было возведено в 1909 году по проекту архитектор Льва Кекушева.

Дом, расположенный на 2-й Брестской улице, сильно пострадал при пожаре 7 лет назад.

По словам руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, сейчас уже завершены работы по устройству временной кровли, укреплению каркаса здания, расчищены металлические балки, проводятся работы по усилению фундамента. На очереди – восстановление перекрытий.

Емельянов добавил, что уже следующей весной будут отреставрированы фасады с лепными украшениями.

Работы ведутся с опережением графика, отметил он.

Как подчеркнул автор проекта реставрации Владимир Кузнецов, "большая удача, что, несмотря на аварийное состояние дома, сохранились подлинные элементы декора – фрагменты лепнины и уникальные деревянные окна и двери, которые будут собраны и отреставрированы».

По словам представителя инвестора Ирины Степаненко, реставрационные работы по фасадам и интерьерам здания планируется завершить до конца 2017 года.