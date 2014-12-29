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Москва 24

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Происшествия

29 декабря 2014, 19:20

Реставрационный центр имени Грабаря восстановили после пожара

реставрация пожар открытие культурное наследие центр имени Грабаря

Здание Центра имени академика Грабаря открыто после ремонта

29 декабря после ремонта открылся научно-реставрационный центр имени академика Игоря Грабаря на улице Радио, сообщает телеканал "Москва 24". Летом 2010 года здание почти полностью было разрушено после пожара.Тогда в огне пострадали не только помещения центра, но и сотни картин, которые находились на хранении, экспертизе и реставрации.

Восстанавливать реставрационный центр начали сразу после пожара. Строители полностью поменяли все инженерные системы, для специалистов оборудовали вакуумные столы и вытяжки. В центре теперь есть новые микроскопы и физико-химическая лаборатория.

После реконструкции мастерские стали светлее и просторнее. Их успел оценить министр культуры Владимир Мединский. "Сегодняшнее открытие - это возвращение долга памяти основателю центра Игорю Грабарю, который создавал этот центр, восстанавливал и сохранял русское искусство в самые тяжелые годы", - сказал министр.

Художники уже приступили к работе. По словам заведующего отделом реставрации мебели научно-реставрационного центра имени Грабаря Романа Студенникова, предметы, которые пострадали при пожаре, восстановили и отправили в музей.

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Всероссийский художественный научно-реставрационный центр (ВХНРЦ) основан в 1918 году по инициативе русского художника и искусствоведа Игоря Грабаря.

Центр является ведущим научно-исследовательским и научно-методическим учреждением культуры, осуществляющим реставрацию музейных ценностей, а также координацию деятельности музеев России в этой области.

Он включает 7 реставрационных отделов, занимающихся реставрацией древнерусской темперной живописи, масляной живописи, каменной и деревянной скульптуры, прикладного искусства, графики, рукописей и пергамента.

Научно-исследовательские подразделения центра проводят научную экспертизу произведений искусства, а также осуществляют реставрацию произведений живописного искусства, графики, рукописей и скульптуры.

Ежегодно в мастерских центра имени Грабаря реставрирует около 2000 предметов из более 500 музеев и учреждений культуры.

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